«Ювентус» выложил хвалебный пост в честь Роналду

Туринский «Ювентус» выложил в Twitter хвалебный пост в честь португальского нападающего Криштиану Роналду после победы над «Удинезе» в матче 14-го тура чемпионата Италии.

Напомним, что 35-летний форвард в прошедшем матче оформил дубль, тем самым сумев опередить легендарного бразильца Пеле по общему числу забитых за карьеру мячей.

«Великолепная семерка», — написала пресс-служба «старой синьоры».

Ранее сообщалось, что бывший главный тренер московского «Спартака» Олег Романцев высказался об игре команды в первой части сезона.