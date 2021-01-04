Подколзин рассказал о реакции на сообщение от Овечкина

Нападающий молодежной сборной России Василий Подколзин рассказал о реакции на сообщение от нападающего клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина. Об этом сообщает «Матч ТВ».

Напомним, что 35-летний форвард в Instagram опубликовал пожелание с удачным выступлением на МЧМ-2021.

«Я был в шоке, честно. Это очень круто. Я этого никак не ожидал, а когда увидел...

Услышать слова поддержки от такого человека — это дорогого стоит», — сказал Подколзин.

Ранее сообщалось, что защитник молодежной сборной России Семен Чистяков поделился ожиданиями от полуфинального матча против сборной Канады на чемпионате мира среди игроков до 20 лет.