Фетисов признался в том, что не смотрит матчи МЧМ

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов признался в том, что не смотрит матчи молодежного чемпионата мира, передает RT.

«Может быть, посмотрю встречу с Канадой. Я не сумасшедший, чтобы по ночам смотреть матчи, к которым не имею отношения. Нужно быть сумасшедшим, чтобы встать в 5.00 и смотреть игру Россия — Германия», — сказал Фетисов.



Фетисов отметил, что сейчас он занимается экологией, а спорт отошел на второй план.

Ранее Илья Брызгалов поделился ожиданиями от игры Россия — Канада в полуфинале МЧМ.