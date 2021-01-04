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«Зенит» и «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах

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Петербургский «Зенит» и московский «Спартак» встретятся с «Пахтакором» на зимних сборах, сообщает Twitter узбекской команды.

Встречи пройдут в Дубае. С сине-бело-голубыми «Пахтакор» сыграет 24 января, а с красно-белыми узбекский клуб встретится 30 января.

Весенняя часть Российской премьер-лиги (РПЛ) начнется 26 февраля.

Ранее сообщалось о том, что «Лукойл» увеличит финансирование «Спартака».

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