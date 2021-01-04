«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

Московский «Спартак» в Twitter поздравил экс-игрока красно-белых Квинси Промеса с днем рождения.

«Братуха, с твоим днем. Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», — говорится в сообщении.



Промес выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год.

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