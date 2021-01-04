«Спартак» поздравил Промеса с днем рождения

Московский «Спартак» в Twitter поздравил экс-игрока красно-белых Квинси Промеса с днем рождения.
«Братуха, с твоим днем. Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу — лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых. Всегда рады видеть в Москве», — говорится в сообщении.
Промес выступал за столичный клуб с 2014 по 2018 год.
Ранее Олег Романцев назвал главное условие для работы тренера-иностранца в «Спартаке».
Братуха, с твоим днём!— ФК «Спартак-Москва» (@fcsm_official) January 4, 2021
Сегодня 29 лет исполнилось Квинси Промесу – лучшему иностранному бомбардиру в истории «Спартака» и большому любимцу красно-белых ��
Всегда рады видеть в Москве �� pic.twitter.com/GZi8OPqqFm