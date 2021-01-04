Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Фетисов: Ларионов ввязался в опасную игру

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Двукратный олимпийский чемпион по хоккею Вячеслав Фетисов поделился мнением о работе Игоря Ларионова на посту наставника молодежной сборной России по хоккею, передает RT.

«У нас нет системы. Возглавив молодежную сборную, Ларионов ввязался в рискованную историю на самом деле. Попытаться поменять происходящее в 60 лет — серьезный вызов», — сказал Фетисов.

Также Фетисов отметил, что игроки сразу после молодежного чемпионата мира вернутся обратно в свои клубы и будут подчиняться другим правилам.

Ранее Вячеслав Фетисов признался в том, что не смотрит матчи МЧМ.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.