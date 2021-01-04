Журналист Дмитрий Губерниев прокомментировал массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки».

Напомним, биатлонисты-юниоры снялись с соревнований после прибытия допинг-офицеров.

«Не будем голословно обвинять спортсменов. Могут быть и другие причины таким действиям. Все мы понимаем, что живем в «ковидное» время», — передает слова Губерниева «Матч ТВ».

Также он отметил, что хочет связаться с региональными федерациями, с Союзом биатлонистов России (СБР) и с Министерством спорта.

Ранее в СБР взяли на контроль ситуацию со снятием спортсменов с «Ижевской винтовки»