Ларионов — о матче с Канадой: у нас 25 парней от 25 русских матерей

Наставник молодежной сборной России по хоккею Игорь Ларионов поделился ожиданиями от матча 1/2 финала молодежного чемпионата мира по хоккею против Канады.

Встреча начнется 5 января в 2.00 по московскому времени.

«У нас здесь 25 парней от 25 русских матерей. И эти парни играют за своих родителей. Они знают, что делать, и будут готовы к завтрашней игре», — передает слова Ларионова сайт Федерации хоккея России (ФХР).



Также Ларионов отметил, что в таких матчах, как Россия — Канада, рождаются легенды, появляются люди, которые делают разницу в играх.

Ранее Ларионов объяснил отказ от тренировки перед игрой с Канадой.