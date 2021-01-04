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Васильев прокомментировал массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки»

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Двукратный олимпийский чемпион Дмитрий Васильев прокомментировал массовое снятие спортсменов с «Ижевской винтовки», передает «Спорт день за днем».

Напомним, в конце декабря случились массовые снятия юниорок из Ханты-Мансийского автономного округа и юниоров из Тюменской области после прибытия допинг-офицеров.

«К этому надо отнестись серьезно. Думаю, те, кто снялся, должны пройти допинг-тесты. Более того, те спортсмены, которые снялись, должны попасть под особый режим внимания», — сказал Васильев.

Ранее Дмитрий Губерниев прокомментировал массовое снятие биатлонистов с «Ижевской винтовки».

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