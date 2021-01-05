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«Саутгемпон» обыграл «Ливерпуль» в матче АПЛ

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В очередном матче 17-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) «Саутгемпон» обыграл «Ливерпуль».

Встреча прошла в Саутгемптоне на стадионе «Сент-Мэри» при пустых трибунах и завершилась победой хозяев с минимальным счетом 1:0.

В составе победителей единственный мяч на свой лицевой счет оформил Дэнни Ингс, поразивший ворота Алиссона Беккера на второй минуте игры.

Подопечные Юргена Клоппа, несмотря на неудачу, продолжают возглавлять турнирную таблицу чемпионата Англии.

Ранее сообщалось, что Виктория Корян, жена футболиста «Химок» Аршака Коряна, объявила о разводе с мужем.

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