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Стал известен состав молодежной сборной России на игру против Канады

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Стал известен состав сборной России на игру против Канады в рамках полуфинала молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Вратари: Ярослав Аскаров (Артур Ахтямов);

1-е звено: Шакир Мухамадуллин – Семен Чистяков; Родион Амиров— Марат Хуснутдинов — Василий Подколзин;

2-е звено: Роман Бычков – Ян Кузнецов; Арсений Грицюк – Егор Афанасьев – Михаил Абрамов;

3-е звено: Кирилл Кирсанов – Артемий Князев; Данил Башкиров — Егор СпиридоновИлья Сафонов;

4-е звено: Даниил Чайка; Максим ГрошевВасилий Пономарев – Захар Бардаков — Егор Чинахов.

Стартовое вбрасывание состоится 5 января в 02.00 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев поделился мнением о работе Игоря Ларионова с молодежной сборной России по хоккею

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