Россия сыграет в матче за третье место на МЧМ-2021

В первом полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Канады разгромила сборную России.
Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.
Таким образом, подопечные Игоря Ларионова поборются за бронзовые медали с проигравшей командой второй полуфинальной игры США — Финляндия.
Стартовое вбрасывание матча за третье место состоится 6 января в 01.30 по московскому времени.
«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.
Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.
January 5, 2021