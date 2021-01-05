Россия сыграет в матче за третье место на МЧМ-2021

В первом полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Канады разгромила сборную России.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.

Таким образом, подопечные Игоря Ларионова поборются за бронзовые медали с проигравшей командой второй полуфинальной игры США — Финляндия.

Стартовое вбрасывание матча за третье место состоится 6 января в 01.30 по московскому времени.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.