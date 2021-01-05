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Спортивные новости

Канада разгромила Россию и вышла в финал МЧМ-2021

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В первом полуфинальном матче молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная Канады разгромила сборную России.

Встреча прошла в Эдмонтоне на арене «Роджерс Плэйс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 5:0.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Алекс Ньюхук, Коннор Макмайкл, Кол Перфетти, Брэйден Шнайдер и Дилан Козенс, поразивший пустые ворота.

«Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.

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