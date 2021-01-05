Аскаров отразил буллит во втором периоде полуфинала МЧМ-2021 против Канады

В эти минуты в канадском Эдмонтоне проходит полуфинальный матч молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборными командами России и Канады.

За 30 секунд до конца второго периода в ворота подопечных Игоря Ларионова был назначен штрафной бросок. Голкипер сборной России Ярослав Аскаров сохранил свои ворота в неприкосновенности и не позволил Дилану Козенсу увеличить разрыв в счете.

Напомним, что после второй двадцатиминутки «кленовые листья» уверенно ведут в счете — 4:0.

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Ранее стал известен состав сборной России на игру против Канады.