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Спортивные новости

Появилось видео того, как россияне настраивались на матч с Канадой

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Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала в Twitter видео того, как молодежная сборная России настраивалась на игру с Канадой.

Напомним, россияне уступили «кленовым листьям» в матче 1/2 финала чемпионата мира со счетом 0:5.

«Вы готовы, девочки, нет?!» — прокричал один из подопечных Игоря Ларионова в подтрибунном помещении, обращаясь к своим партнерам.

Ранее Владислав Третьяк оценил игру Ярослава Аскарова в матче МЧМ против Канады.

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