Появилось видео того, как россияне настраивались на матч с Канадой

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала в Twitter видео того, как молодежная сборная России настраивалась на игру с Канадой.

Напомним, россияне уступили «кленовым листьям» в матче 1/2 финала чемпионата мира со счетом 0:5.



«Вы готовы, девочки, нет?!» — прокричал один из подопечных Игоря Ларионова в подтрибунном помещении, обращаясь к своим партнерам.



Ранее Владислав Третьяк оценил игру Ярослава Аскарова в матче МЧМ против Канады.