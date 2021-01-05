Появилось видео того, как россияне настраивались на матч с Канадой

Международная федерация хоккея (ИИХФ) опубликовала в Twitter видео того, как молодежная сборная России настраивалась на игру с Канадой.
Напомним, россияне уступили «кленовым листьям» в матче 1/2 финала чемпионата мира со счетом 0:5.
«Вы готовы, девочки, нет?!» — прокричал один из подопечных Игоря Ларионова в подтрибунном помещении, обращаясь к своим партнерам.
Ранее Владислав Третьяк оценил игру Ярослава Аскарова в матче МЧМ против Канады.
Fired up! @russiahockey #WorldJuniors pic.twitter.com/MClaMK2dMG— IIHF (@IIHFHockey) January 4, 2021