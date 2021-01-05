| Карен Саркисян

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев сравнил проблемы российского футбола и хоккея, передает «Матч ТВ».

По мнению комментатора, в российском хоккее присутствуют те же проблемы, что и в российском футболе.

Губерниев отмечает, что развитие спорта идет с низшего уровня.

«Я много езжу по Европе, и вижу, что везде играют в хоккей на открытых катках. И там на коробках есть ворота! Они в СССР везде были. А сейчас — найдите ворота. У нас дети на улице не играют в хоккей. Мы пожинаем плоды того, что происходит», — добавил он.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.