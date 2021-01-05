Российская лыжница Ступак заняла 4-е место в гонке на 10 км в рамках «Тур де Ски».

В рамках «Тур де Ски» завершилась женская гонка на десять километров свободным стилем.

Первое место заняла Джессика Диггинс из США. На второй строчке расположилась американка Роси Бреннен. Замкнула тройку сильнейших шведка Эбба Андерсон.

Три россиянки смогли попасть в десятку сильнейших. Юлия Ступак заняла четвертое место, Татьяна Сорина — шестое, Алиса Жамбалова — десятое.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию заезда.



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