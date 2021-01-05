Клопп прокомментировал поражение «Ливерпуля» от «Саутгемптона»

| Мартин Норикович

«Саутгемптон» обыграл «Ливерпуль» в матче 17 тура Английской премьер-лиги (АПЛ).

Встреча проходила на стадионе «Сент-Мэри» в Саутгемптоне и завершилась со счетом 1:0.

Главный тренер «Ливерпуля» Юрген Клопп прокомментировал результат игры, передает BBC.

«Поздравляю «Саутгемптон», они заслужили победу. Со стартовым свистком мы играли так, как было нужно сопернику. У нас должно было быть гораздо больше моментов. Мы не были готовы с самого начала», — сказал он.

Ранее сообщалось, что некоторые игроки «Челси» разочарованы тактикой Лэмпарда в последних матчах.