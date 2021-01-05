Фетисов встал на защиту тренера молодежной сборной России по хоккею

| Карен Саркисян

Советский хоккеист и депутат Государственной думы Российской Федерации Вячеслав Фетисов встал на защиту главного тренера сборной России Игоря Ларионова после поражения от национальной команды Канады на молодежном чемпионате мира 2021 года, передает Sport24.

По мнению Фетисова, Игорь Ларионов оказался крайним после поражения сборной России от Канады на МЧМ-2021.

«Он заложник сложившейся ситуации. Вот меня сейчас попроси на лавку встать, я бы никогда... Лучше выйти и сыграть в возрасте 52 лет, это можно», — сказал он.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.