Ковальчук помог «Авангарду» обыграть «Салават Юлаев» в матче КХЛ

| Карен Саркисян

Омский «Авангард» обыграл уфимский «Салават Юлаев» в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Встреча проходила на стадионе «Уфа-Арена» в Уфе и завершилась в овертайме со счетом 6:5.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

В составе «Авангарда» заброшенными шайбами отметились Александр Хохлачев, Илья Ковальчук, Кирилл Семенов, Оливер Каски (2) и Иржи Секач.

В составе «Салават Юлаева» — Владимир Жарков, Дмитрий Кургышев, Михаил Науменков и Маркус Гранлунд.

Ранее национальная команда Канады обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.