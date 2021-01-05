Губерниев высказался об успехе российских лыжников на «Тур де Ски»

| Карен Саркисян

Российские лыжники заняли весь пьедестал гонки на 15 км свободным стилем в рамках «Тур де Ски».

Первое место занял Александр Большунов. На второй строчке расположился Денис Спицов. Третья позиция осталась за Иваном Якимушкиным.

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев высказался об успехе российских лыжников.

«И снова русский подиум в мужских лыжах. Большунов — просто «Красная машина». Учитесь, хоккеисты! И персонально рад за Дениса Спицова. С возвращением, Денис. Жду победы», — написал он в своем Telegram-канале .

Ранее Российская лыжница Ступак заняла четвертое место в гонке на 10 км в рамках «Тур де Ски».