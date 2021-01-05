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«Зенит» объявил соперников по матчах на зимних сборах

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Петербургский «Зенит» объявил соперников по матчах на зимних сборах.

Петербургский клуб на официальной странице в Twitter сообщил о четырех предстоящих встречах.

21 января «Зенит» сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером», 27 января – с екатеринбургским «Уралом».

Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» сыграют в контрольном матче на зимнем сборе в Дубае.

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