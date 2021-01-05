Петербургский «Зенит» объявил соперников по матчах на зимних сборах.
Петербургский клуб на официальной странице в Twitter сообщил о четырех предстоящих встречах.
21 января «Зенит» сыграет с «Ригой», 24 января — с «Пахтакором» и солигорским «Шахтером», 27 января – с екатеринбургским «Уралом».
Ранее сообщалось, что «Спартак» и «Зенит» сыграют в контрольном матче на зимнем сборе в Дубае.
Расписание матчей на первых сборах:— ФК «Зенит» ✨ (@zenit_spb) January 5, 2021
21 января — #ЗенитРига
24 января — #ЗенитПахтакор
24 января — #ЗенитШахтерСолигорск
27 января — #ЗенитУрал pic.twitter.com/Mj3bZUp80F