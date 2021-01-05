Касатонов поделился ожиданиями от матча Финляндия — Россия на МЧМ-2021

| Карен Саркисян

Двукратный олимпийский чемпион Алексей Касатонов поделился ожиданиями от матча за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года между сборной России и национальной командой Финляндии.

По мнению Касатонова, сборной России нужно как можно быстрее забыть полуфинальный матч МЧМ-2021 против национальной командой Канады.

«Да, проиграли, очень жаль, но нужно двигаться вперед, а работу над ошибками проводить позже. Сейчас нам предстоит матч за третье место с финнами. Нужно на него полностью настроиться, показать характер, сплотиться и биться в каждом игровом эпизоде. Как это было в выигранных матчах с американцами и шведами. В нашей команде ребята, уже игравшие в составе первой сборной на Евротуре против мужиков. Весь этот опыт и нужно использовать, четко выполнять тренерское задание, не удаляться и с первых секунд стараться больше владеть шайбой. Желаю ребятам удачи! », — сказал Касатонов «Газете.Ru».

Напомним, что матч МЧМ-2021 Финляндия — Россия состоится 6 января. Начало — 01:30 мск.

Ранее национальная команда Канада обыграла сборную России и вышла в финал МЧМ-2021.