Россия выиграла первый период матче за третье место МЧМ-2021

В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.
После первой двадцатиминутки подопечные Игоря Ларионова ведут с минимальным преимуществом — 1:0.
Единственную заброшенную шайбу после передачи Максима Грошева на свой лицевой счет оформил Илья Сафонов.
Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.
Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.
January 5, 2021