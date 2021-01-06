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Россия выиграла первый период матче за третье место МЧМ-2021

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В эти минуты идет матч за бронзовые медали молодежного чемпионата мира 2021 года между сборными России и Финляндии.

После первой двадцатиминутки подопечные Игоря Ларионова ведут с минимальным преимуществом — 1:0.

Единственную заброшенную шайбу после передачи Максима Грошева на свой лицевой счет оформил Илья Сафонов.

Напомним, что «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.

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