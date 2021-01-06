Сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021

В матче за бронзовые медали молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года сборная России проиграла сборной Финляндии.

Встреча прошла в канадском Эдмонтоне на арене «Роджерс Плейс» при пустых трибунах и завершилась уверенной победой скандинавской команды со счетом 4:1.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Микко Петман, Юусо Парссинен и Антон Лунделл, оформивший на свой лицевой счет дубль.

У россиян единственный гол на счету Ильи Сафонова.

Напомним, что «Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию игры.

Ранее сообщалось, что нападающий сборной России Василий Подколзин высказался перед матчем против сборной Финляндии.