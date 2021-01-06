Ни один из игроков сборной России не вошел в символическую сборную МЧМ

| Карен Саркисян

Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.

После игры была объявлена символическая сборная МЧМ-2021.

Отметим, что ни один из игроков сборной России не вошел в нее.

Символическая сборная МЧМ-2021: Девон Леви (Вратарь, США), Боуэн Байрэм (защитник, Канада), Вилле Хейнола (защитник, Финляндия), Тревор Зеграс (нападающий, США), Дилан Козенс (нападающий, Канада) и Тим Штюцле (нападающий, Германия).

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.