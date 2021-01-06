Федерация хоккея России прокомментировала результат сборной России на МЧМ-2021

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.
Федерация хоккея России (ФХР) прокомментировала результат игры.
«Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!» — говорится на официальной странице ФХР в Twitter.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.
Огромное спасибо всем болельщикам сборной России за этот турнир — за бессонные ночи, честные эмоции и поддержку, которая ощущалась через океан!— Хоккей России (@russiahockey) January 6, 2021
⠀#россиявмоемсердце pic.twitter.com/pJ76jJcNjX