| Карен Саркисян

Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков в интервью Youtube-каналу «Соловьев Live» рассказал о тяжелой жизни олимпийской чемпионки в танцах на льду Татьяны Навки в США.

По словам Пескова, когда Россия была нищая, Навка уехала в США.

Пресс-секретарь президента РФ отмечает, что олимпийская чемпионка до сих пор признательна Америке.

«Она сама рассказывала, что полола грядки, мыла туалеты, чтобы заработать себе на штаны, сходить в ресторан. Она прошла очень сложный путь. Красивой жизни у нее было очень мало», — добавил он.

Ранее сообщалось, что Навка и Учитель снимут фильм о советских фигуристах.