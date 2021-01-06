Сборная США сфотографировалась с мусорным баком с логотипом Канады после победы на МЧМ

| Карен Саркисян

Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.

После игры хоккеисты сборной США сделали групповую фотографию рядом с мусорным баком с логотипом национальной команды Канады, сообщает Twitter журналиста Райана Ришауга.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.