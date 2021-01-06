Сборная США сфотографировалась с мусорным баком с логотипом Канады после победы на МЧМ

Cборная США обыграла национальную команду Канады в финале молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.
Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плейс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 2:0.
После игры хоккеисты сборной США сделали групповую фотографию рядом с мусорным баком с логотипом национальной команды Канады, сообщает Twitter журналиста Райана Ришауга.
Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.
USA posing for team picture with what appears to be a trash can with a Canada logo on it. pic.twitter.com/YuGdxTGBBt— Ryan Rishaug (@TSNRyanRishaug) January 6, 2021