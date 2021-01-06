Болельщик сборной Финляндии оскорбил россиян во время матча МЧМ-2021

| Карен Саркисян

Cборная России проиграла национальной команде Финляндии в матче за третье место молодежного чемпионата мира по хоккею 2021 года.

Встреча проходила на стадионе «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне и завершилась со счетом 4:1.

В перерыве игры болельщик сборной Финляндии, подключенный к прямому эфиру через камеру, оскорбил россиян, продемонстрировав плакат с уничижительным финским прозвищем русских — «Рюсся».

Фотографию эпизода можно посмотреть на странице финского болельщика в Twitter.

Ранее сборная России проиграла Финляндии в матче за третье место МЧМ-2021.