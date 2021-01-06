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Футболист Милевский рассказал историю про измену жены партнера

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Украинский футболист Артем Милевский на Youtube-канале «Миля» рассказал историю про измену жены партнера.

По словам футболиста, он не может понять предательства от жены или человека, с которым живешь.

Милевский отмечает, что из-за опасений измен он до сих пор живет один.

«Была ситуация… Человек приезжает со сборов, жене ничего не сказал, хотел сделать сюрприз. Приехал домой, а там ее жестко гасят на кровати. Такой треш! Ты бы хоть поехала в гостиницу, по-тихому… Человек зарабатывает деньги для семьи, а ты такое делаешь», — сказал он.

Ранее футболист молодежной сборной России станцевал с бутылкой пива на пляже.

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