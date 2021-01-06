Быстров назвал форварда «Рубина» Игнатьева человеком недалекого ума

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России Владимир Быстров высказался о нападающем казанского «Рубина» Иване Игнатьеве, который на пляже исполнил танец, держа при этом в руках бутылку пива. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, 22-летнему форварду стоит взяться за ум, пока не стало поздно.

«Если он позволяет себе выкладывать такие видео, то он недалекого ума человек. Учитывая, что он провел ужасный сезон, то он должен думать только о футболе, он, видимо, думает о девочках и пиве. Поэтому дальше ему будет только сложнее.

То, как он себя ведет и как он проводит сезон, то он скоро никому не нужен будет. Вот на этом все и закончится», — сказал Быстров.

Ранее сообщалось, что известный футбольный агент Тимур Гурцкая высказался об игре московского «Спартака» в нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ).