«Спартак» разгромил «Трактор» в матче КХЛ

В очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил челябинский «Трактор».

Встреча прошла в Челябинске на стадионе «Трактор Арена» при ограниченном количестве зрителей и завершилась со счетом 6:2 в пользу гостей.

В составе победителей заброшенными шайбами отметились Артем Федоров, Милош Бакош, Эмиль Юсе, Роберт Ганзл, Сергей Широков и Илья Зубов.

У проигравшей команды дубль на свой лицевой счет оформил Лукаш Седлак.

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