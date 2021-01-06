Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Российские лыжники заняли весь пьедестал после пасьюта на «Тур де Ски»

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в гонке преследования на 15 км классическим стилем на этапе многодневки «Тур де Ски».

Спортсмен преодолел дистанцию за 34 минуты 32,9 секунды.

Вторым к финишу с отставанием более чем 55 секунд прибыл его соотечественник Иван Якимушкин, третье место занял еще один россиянин Евгений Белов.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию события.

Ранее сообщалось, что российская лыжница Юлия Ступак выиграла гонку преследования на 10 км классическим стилем на «Тур де Ски».

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.