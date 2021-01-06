Губерниев поделился мнением об оскорбившем Россию финском болельщике

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев поделился мнением о финском болельщике, который поддерживал свою страну во время матча за третье место молодежного чемпионата мира 2021 года с оскорбительным плакатом в адрес России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, чиновникам вместо того, чтобы обсуждать эту ситуацию, нужно заняться стратегией развития хоккея в нашей стране.

«Слушайте, у нас депутаты рассказывают про Полтаву, когда выигрываем у шведов, понимаете? А мы в данный момент разговариваем об одном финском чудаке. Думаю, что нам пора обсуждать собственную страну.

Заниматься развитием хоккея, разобраться, почему мы проиграли, почему за три проигранных матча мы забросили одну шайбу, да и ту — вследствие прессинга», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что голкипер Ярослав Аскаров прокомментировал результат сборной России на МЧМ-2021.