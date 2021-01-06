Агент форварда ЦСКА Гайча отреагировал на слухи о переходе в «Бока Хуниорс»

Матиас Фавано, агент нападающего московского ЦСКА Адольфо Гайча, отреагировал на слухи о возможном переходе своего клиента в аргентинский клуб «Бока Хуниорс». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, в настоящее время речи о потенциальном возвращении форварда в Аргентину не идет.

Агент заявил, что неубедительная игра Гайча в ЦСКА связана с трудностями в адаптации, и что футболист прибудет на зимние сборы в соответствии с намеченным планом.

Ранее сообщалось, что Игорь Шалимов раскритиковал нападающего казанского «Рубина» Ивана Игнатьева за публикацию ролика, где он танцует на пляже с бутылкой пива.