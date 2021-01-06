Три россиянина попали в список главных разочарований МЧМ-2021

Три игрока сборной России попали в список главных разочарований молодежного чемпионата мира 2021 года. Об этом сообщает The Athletic.

По мнению экспертов, не смогли проявить себя на завершившемся мировом первенстве в Канаде защитники Даниил Чайка и Шакир Мухамадуллин, а также голкипер Ярослав Аскаров.

Стоит отметить, что новоиспеченных чемпионов мира в данном рейтинге представляет Кол Кауфилд.

Ранее сообщалось, что в очередном матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) московский «Спартак» разгромил челябинский «Трактор».