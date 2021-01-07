Головин поделился эмоциями после первого гола в 2021 году

Полузащитник «Монако» Александр Головин поделился эмоциями после своего первого гола в 2021 году. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, возвращение на поле после длительной паузы получилось крайне успешным.
«Забитый мяч придал уверенности, потом уже было проще войти в игру и хорошо поработать на команду. Думаю, у нас в целом хорошо сработали замены. Одержали важную победу, чувствую себя отлично.
Будем готовиться к следующей игре», — сказал Головин.
Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» одержала волевую победу над «Атлетиком» из Бильбао.