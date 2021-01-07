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«Монако» опубликовало видео из раздевалки после гола Головина

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«Монако» на своей официальной странице в Twitter опубликовало видео из победной раздевалки после дебютного гола полузащитника Александра Головина в 2021 году.

На кадрах видно, как партнеры по команде и члены тренерского штаба поздравляют россиянина с возвращением после травмы, из-за которой ему пришлось пропустить более четырех месяцев.

Напомним, что в данный момент монегаски занимают шестую строчку в турнирной таблице Лиги 1.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» намерен выкупить двух игроков московского «Спартака».

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