Жулин сравнил штурм Капитолия с августовским путчем в СССР

Тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, ни к чему хорошему массовые волнения не приведут.

«Никто не знает, чем все это закончится. Происходящее в Америке напоминает путч в СССР в 1991 году, до чего угодно это может дойти.

Не исключайте тот факт, что в США разрешено оружие. Если бы в 1991 году у нас было разрешено оружие, то был бы ужас! И я не согласен, что Трамп сделал хуже за время своего правления», — сказал Жулин.

Ранее сообщалось, что Дмитрий Губерниев назвал причину массового снятия биатлонистов с «Ижевской винтовки».