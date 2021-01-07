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«Ахмат» намерен выкупить двух игроков «Спартака»

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Грозненский «Ахмат» намерен выкупить двух игроков московского «Спартака» — Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева. Об этом сообщает «СЭ».

По словам генерального директора чеченского клуба Ахмеда Айдамирова, в ближайшее время планируется обсудить с игроками и новым руководством красно-белых перспективы дальнейшего сотрудничества.

В нынешнем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Тимофеев забил три мяча, Мелкадзе — два.

Ранее сообщалось, что нападающий туринского «Ювентуса» и сборной Португалии Криштиану Роналду поздравил партнеров с победой в матче против «Милана» в рамках 16-го тура чемпионата Италии.

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