«Вашингтон» показал видео с «фокусами» от Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин провел очередное тренировочное занятие, кадры которого опубликовал официальный аккаунт «столичных» в Twitter.
«Ови показывает фокусы», — гласит комментарий к посту.
Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.
Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал о процессе адаптации в США.
Ovi got tricks �� pic.twitter.com/0NA7YK2NW8— Washington Capitals (@Capitals) January 6, 2021