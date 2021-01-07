«Вашингтон» показал видео с «фокусами» от Овечкина

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин провел очередное тренировочное занятие, кадры которого опубликовал официальный аккаунт «столичных» в Twitter.

«Ови показывает фокусы», — гласит комментарий к посту.

Напомним, что новый сезон НХЛ стартует 13 января.

Ранее сообщалось, что форвард «Миннесоты Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал о процессе адаптации в США.