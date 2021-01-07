Капризов купил пельмени для более быстрой адаптации в США

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» и сборной России Кирилл Капризов рассказал о процессе адаптации в США. Об этом сообщает пресс-служба лиги.

По его словам, обустройство быта в Северной Америке далось ему легче, чем он планировал изначально.

Форвард заявил, что уже знает местоположение ближайших русских и украинских магазинов, где уже успел приобрести пельмени и шпроты.

Ранее сообщалось, что три игрока сборной России попали в список главных разочарований молодежного чемпионата мира 2021 года.