«Монако» изобразил Головина в образе Николая II

В очередном матче чемпионата Франции по футболу «Монако» обыграл «Лорьян».

Встреча прошла в Лорьяне на стадионе «Стад дю Мустуар» и завершилась победой гостей со счетом 5:2.

Второй гол в составе гостей на свой лицевой счет спустя десять секунд после выхода на замену оформил полузащитник Александр Головин, восстановившийся после повреждения.

Это событие официальный аккаунт монегасков в Twitter не оставил незамеченным, представив 24-летнего россиянина в образе Николая II.

«Царь вернулся», — так подписано изображение.

Ранее сообщалось, что известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал гол Александра Головина в ворота «Лорьяна».