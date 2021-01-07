Губерниев — о Головине: он пока еще даже не королек

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал гол российского полузащитника «Монако» Александра Головина в ворота «Лорьяна». Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, раздавать хвалебные эпитеты 24-летнему хавбеку пока рано.

«У нас царь футболе — Мостовой, а Головин пока еще даже не королек. Он вышел и хорошо сделал свою работу, восстановился после травмы. Мы счастливы, мы рады, но давайте не будем за это присваивать звание Героя Труда или Героя России», — сказал Губерниев.

Ранее сообщалось, что Александр Головин поделился эмоциями после своего первого гола в 2021 году.