СК возбудил уголовное дело по факту убийства бойца ММА в Дагестане

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело по факту убийства бойца смешанных единоборств (ММА) Хайруллаева Керима в Дагестане. Об этом сообщает ТАСС.

По информации источника, в настоящее время ведутся оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление деталей произошедшего преступления.

Напомним, что происшествие произошло вечером 6 января в ходе общественного сбора в поселке Тарки, на котором обсуждался вопрос о выселении из населенного пункта семьи мужчины, обвиняемого в убийстве.

Хайруллаев попытался разнять оппонентов в потасовке, но сам получил смертельный удар ножом.

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