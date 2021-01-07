Роднина поделилась мыслями о штурме Конгресса США сторонниками Трампа

Депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации седьмого созыва Ирина Роднина высказалась о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает Sport24.

По ее словам, предсказать подобное развитие событий было несложно, так как страна после выборов оказалась разделена на два враждующих между собой лагеря.

Роднина заявила, что за последний год из-за пандемии и ухудшения экономики люди оказались вынуждены находиться в ситуациях больших ограничений, что привело к раздражению и озлоблению, вылившемуся в погромы.

Ранее сообщалось, что тренер по фигурному катанию Александр Жулин высказался о протестной акции сторонников президента США Дональда Трампа.