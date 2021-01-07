Вице-президент «Монако» оценил игру Головина

Вице-президент «Монако» Олег Петров оценил игру полузащитника Александра Головина. Об этом сообщает «СЭ».

По его словам, выход россиянина во втором тайме прибавил монегаскам движения и помог одержать важную победу.

Также Петров выразил слова благодарности всем тем, кто поддерживал Головина во время реабилитации после полученной в августе травмы, и отметил, что с ним княжеская команда преобразилась и стала выглядеть интереснее.

Ранее сообщалось, что грозненский «Ахмат» намерен выкупить двух игроков московского «Спартака» — Георгия Мелкадзе и Артема Тимофеева.