Наставника «Вулверхэмптона» оштрафовали за критику работы арбитра

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту оштрафован за критику работы арбитра Ли Мэйсона. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, португальский специалист получил предупреждение о недопущении подобного поведения и штраф в размере £25 тыс.

Напомним, что после игры с «Бернли» Санту заявил: «Этот судья недостаточно хорош для работы в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он портит ход игры и отвлекает».



Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассматривается как возможный наставник национальной сборной Аргентины.