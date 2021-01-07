Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст
Все соревнования

Спортивные новости

Наставника «Вулверхэмптона» оштрафовали за критику работы арбитра

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Главный тренер «Вулверхэмптона» Нуну Эшпириту Санту оштрафован за критику работы арбитра Ли Мэйсона. Об этом сообщает «Би-би-си».

По информации источника, португальский специалист получил предупреждение о недопущении подобного поведения и штраф в размере £25 тыс.

Напомним, что после игры с «Бернли» Санту заявил: «Этот судья недостаточно хорош для работы в Английской премьер-лиге (АПЛ). Он портит ход игры и отвлекает».

Ранее сообщалось, что главный тренер мадридского «Атлетико» Диего Симеоне рассматривается как возможный наставник национальной сборной Аргентины.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.