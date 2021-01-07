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Форвард «Реала» Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже

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Нападающий мадридского «Реала» Карим Бензема предстанет перед судом по делу о шантаже интимным видео полузащитника «Олимпиакоса» Матье Вальбуэна. Об этом сообщает Le Parisien.

По информации источника, заседание пройдет в Версале.

Напомним, что скандал произошел в 2015 году. По версии следствия, Бензема выполнял роль посредника и склонял Вальбуэна к выплате запрашиваемой преступниками суммы, чтобы ролик не попал в публичный доступ.

Ранее сообщалось, что «Ливерпуль» с большой долей вероятности откажется от зимних трансферов.

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